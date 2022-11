«Ha dormito nel lettone tra papà e mamma, è tornata piccola«. Lo ha dichiarato il padre di Alessia Piperno, la travel blogger rientrata in Italia dopo aver passato un mese in prigione in Iran. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Alessia Piperno, il nonno: «Ho 92 anni, chissà quanto mi resta. Avevo paura di non rivederla più»