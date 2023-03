Aerei caduti Guidonia, il testimone: «È caduto a taglio di coltello, come per evitare le case»

«È caduto a taglio di coltello, come per evitare le case» È la testimonianza di un residente che ha visto precipitare uno dei due aerei militari caduti questa mattina nel comune di Guidonia. Secondo quanto racconta il testimone dell'incidente, l'aereo (quello precipitato in via delle Margherite a Collefiorito) avrebbe compiuto una manovra disperata nel tentativo di evitare le case. Manovra che è riuscita in quanto l'aereo è caduto su una macchina nella via non ferendo nessuno all'interno delle abitazioni. «Abbiamo sentito il pilota chiedere aiuto e ci siamo avvicinati» prosegue il residente che è sceso in strada dopo aver sentito il boato «ma quando Daniele è tornato con l'estintore l'aereo è esploso» racconta.

La procura di Tivoli ha aperto un'inchiesta