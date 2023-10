Campi Flegrei, cosa fare in caso di terremoto: il parere dell'esperta

«C'è il rischio che lo sciame sismico nei Campi Flegrei prosegua per anni», avverte Lucia Pappalardo Vulcanologa INGV.

Situazione simile a quella degli anni 80?

Si può" arrivare a una situazione simile all'82-84, in quel caso le scosse furono simili a queste: solo che ci fu una frequenza maggiore perché allora furono registrate più di 10mila scosse in 2 anni. Adesso, invece, quel numero è diluito dal 2005 ed è tuttora in corsa e ora si sta incrementando. La situazione almeno per quanto riguarda la sismicità non è tanto diversa da quella registrata nell’82-84, anche se allora i fenomeni furono molto più intensi, l’attività bradisismica fu molto più intensa. Poi, dopo 2 anni il fenomeno rientrò e il bradisismo si invertì iniziando la discesa culminata poi nel 2005.

Cosa fare in caso di scosse molto forti?

Molto più forti di queste non ce ne dovrebbero essere. Ma in caso di scosse, bisogna soprattutto verificare la stabilità degli edifici.