Bimba scomparsa a Firenze, un'amica della mamma: «Ho ricevuto una telefonata in cui mi dicono "Ho io la piccola"»

- Accertamenti sono in corso sul racconto fornito da un'amica della mamma discomparsa da ieri a Firenze da un uomo che avrebbe parlato in spagnolo e che avrebbe detto di avere lui la piccola. Altri accertamenti sarebbe in corso su un video che ritrarrebbe la bambina alla fermata dell'autobus con degli adulti. Da quanto appreso non sarebbe attendibile il video della bambina alla fermata dell'autobus mentre la telefonata è avvenuta e sono in corso verifiche da parte dei carabinieri