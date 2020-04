Coronavirus e viaggi: le Maldive pronte a riaprire al turismo?

Ultimo aggiornamento: 19:08

Un paradiso solitario al momento accessibile solo a pochissimi fortunati, in buona parte residenti o impiegati nei resort di lusso: le, vivono di bellezza e di turismo, ma il coronavirus ha lasciato il segno anche da queste parti. Nonostante non si possa parlare di numerosi casi di Covid- 19, di fatto, si tratta dell’ennesima destinazione off limits per le. Una situazione paradossale che, però, potrebbe durare ancora per poco, perché si pensa già alle prime, timide, riaperture.A confermare la notizia è stato il Ministro delle Finanze Ibrahim Ameer, il quale ha annunciato ufficialmente che si sta lavorando a un allentamento degli stop già. L’emergenza sanitaria resta sempre una priorità, ma in una meta che va avanti principalmente col ricavato dei soggiorni di ricchi vacanzieri, il tracollo è da scongiurare. Si attendono, ovviamente, ulteriori sviluppi legati anche all’andamento della pandemia a livello mondiale, ma si tratta già di un’interessante possibilità.Le stime sulnon sono troppo consolanti. Lo stesso ministro ha confermato che gli arrivi potrebbero comunque diminuire fino al 50 per cento e le notti di permanenza, potrebbero scendere del 39 per cento. La chiusura delle frontiere è stata annunciata lo scorso 27 marzo, l’allentamento di queste misure potrebbe avvenire in piena estate ma non per tutti. La sicurezza viene di tutto e non è possibile mollare la presa, essendo ad oggi un Paese che è riuscito a contenere il numero dei contagi (si parla di 177 casi di Coronavirus e zero decessi). Le previsioni di Travel Trade Maldives, ipotizzano una prima apertura allache non solo sembra essere riuscita a battere quasi del tutto il virus, ma si trova nella fase di ripresa dell’economia e della capacità di spesa. Potrebbe seguirla l’e poi l’, ma in quest’ultimo caso si parlerebbe forse di ottobre. Meno consolanti le news per l’Europa che potrà tornare inper ultima e, probabilmente, non prima di dicembre-gennaio.