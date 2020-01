«Cercasi coppia tuttofare»: l'offerta di lavoro dell'isola irlandese di Great Blasket fa il pieno di candidature

Boom di candidature per quella che in molti hanno già eletto la miglior offerta di lavoro del 2020. L'isola irlandese di Great Blasket cerca una coppia (di amici o fidanzati poco importa) che possa prendersi cura di una caffetteria e di alcuni alloggi per turisti dal primo aprile fino a ottobre 2020. Il luogo è remoto (al largo delle coste sud-occidentali d'Irlanda) e solitario. Ma oltre allo stipendio, l'offerta comprende vitto e alloggio.



** Job Vacancy **

A unique position required - looking for long term management of Island Accommodation and Coffee Shop. Couple or two friends.

1st April 2020 - October 2020 accommodation and food provided.

Email Alice on info@greatblasketisland.net for more information pic.twitter.com/RJFfrr4QDH

— Great Blasket Island (@gbisland) January 10, 2020