Austria, ambientalisti in rivolta: «Distruggono un ghiacciaio per una pista da sci»

Le foto dei bulldozer in azione sul ghiacciaio Pitztaler hanno scatenato un putiferio in Austria. Qui soltanto il 7% del territorio non è toccato dalle infrastrutture sciistiche, troppo per mettere ancora più sotto pressione la natura. Questo in sintesi il grido dall'allarme del WWF austriaco che ha pubblicato le immagini. Le autorità hanno spiegato che gli escavatori in azione sul ghiacciaio stanno riempiendo le crepe sviluppate naturalmente nel ghiaccio. Qui si prepara la stagione sciistica del prossimo anno ma il vero problema, secondo gli ambientalisti, è che le strutture turistiche sono in aumento: «L'Austria ha più impianti di risalita di tutti gli Stati Uniti, la natura non regge più certi ritmi».

