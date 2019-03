Jurassic Park a Fregene: 24 dinosauri a grandezza naturale nell'Oasi del Wwf

A passeggio tra tirannosauri e diplodochi dal 22 marzo al 10 novembre nell'Oasi Wwf di Macchiagrande a Fregene. La mostra avrà per filo conduttore il tema dell'estinzione delle specie attraverso l'hashtag #NonEstinguerti.



L'iniziativa, patrocinata dalla Maccarese SpA, dal Comune di Fiumicino e dalla Riserva Naturale Statale Litorale Romano, costituisce un format innovativo che prevede all'interno dell'Oasi l'installazione di una serie di ricostruzioni iperrealistiche e in grandezza naturale di 24 dinosauri e altri animali preistorici. Le riproduzioni, curate dai paleontologi Simone Maganuco e Stefania Nosotti sono frutto di una lavorazione altamente specializzata e volte ad ottenere modelli iperrealistici a scala naturale.



Le sculture sono disposte su un percorso di circa 2 km e integrate nello scenario naturale per riproporre queste creature del passato come dovevano essere in vita: dal celeberrimo T-rex all'agile Deinonico, dal piccolo sauropode romano soprannominato Tito al gigantesco Diplodoco. La mostra prevede un ricco calendario eventi per i fine settimana, consultabile sul sito http://www.dinosauricarneossa.it/ffiumicino. Durante i week end e i giorni festivi è inoltre possibile partecipare a laboratori a tema.

