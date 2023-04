Ciliegi giapponesi in fiore a Roma: 4 posti dove ammirarli a Roma

Giovedì 6 Aprile 2023, 10:22

Nonostante le temperature che si abbassano e si alzano continuamente, la primavera è entrata ed il paesaggio ha cambiato aspetto: i fiori sbocciano, gli uccellini cinguettano e le giornate si allungano. I ciliegi giapponesi sono in fiore ed a Roma chi vuole può ammirare la loro bellezza. La fioritura dei ciliegi giapponesi prende il nome di Hanami ed è possibile ammirare la sua bellezza in un periodo di breve durata: nei primi dieci giorni di aprile. A Roma, i più romantici o curiosi potranno passeggiare tra i fiori rosa e godere di tale meraviglia in particolare in 4 luoghi. FOTO: SHUTTERSTOCK E ANNARITA CANALELLA MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

LEGGI ANCHE:-- Barbecue nei parchi di Roma: dove organizzare una grigliata tra amici