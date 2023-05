Classifica paesi più infelici del mondo: ecco in che posizione si è classificata l'Italia

Giovedì 25 Maggio 2023, 11:54

Secondo la classifica del professor Hanke, il Paese più infelice al mondo è lo Zimbabwe, con un elevato indice di miseria di 414,7. La pessima gestione politica ha avuto un impatto significativo. Nel corso dell'anno scorso, il Paese ha affrontato una sconvolgente inflazione. Dall'altra parte, la Svizzera si distingue come il paese con il più basso indice di miseria, raggiungendo un notevole punteggio di 8,518. Gli abitanti svizzeri godono di un elevato livello di felicità e opportunità grazie al loro forte potere decisionale. Sorprendentemente, la Finlandia, considerata generalmente il paese più felice al mondo, si piazza al 109º posto, mostrando che l'indice di miseria non è l'unico indicatore di benessere complessivo. L'Italia occupa una posizione intermedia nella classifica: è al 92º posto nel 2022, con un indice di miseria di 26,451. La mancanza di opportunità lavorative è il principale fattore che contribuisce a questa situazione. Foto: Shutetrstock Music: Korben

