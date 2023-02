Brasile, dove il Carnevale è una festa da non perdere: ecco le città e le sfilate più instagrammate

Sabato 4 Febbraio 2023, 12:55

Si avvicina il tempo del Carnevale, che riempie le strade di colori e suoni a ogni latitudine, dall’Europa all’America. E se c’è un paese che più di altri ha fatto dei festeggiamenti un autentico spettacolo se non addirittura uno stile di vita è il Brasile. La terra verdeoro sa, infatti, regalare allegria e musica permettendo di immergersi nello spirito carnevalesco con particolare intensità. Per questo, Musement ha selezionato i carnevali brasiliani più spettacolari e le città più instagrammate durante la festa. Con più di 204.000 menzioni su Instagram, Salvador de Bahia è in testa alla classifica grazie a un carnevale nel Guinness dei primati. La medaglia d’argento va a Recife con oltre 95.000 menzioni, famosa per il suo vivace Carnevale. E il bloco più grande del mondo: il Galo de Madrugada. Terzo posto per Olinda, con oltre 69.200 menzioni, città coloniale, il cui centro storico è Patrimonio Mondiale dall’Unesco. Foto Shutterstock / Music: «Elevate» from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- Ronciglione diventa la Città del Carnevale: un mese di divertimento fra storia e modernità