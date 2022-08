Aerei, «la stanza segreta nei voli»: la rivelazione di un pilota su TikTok è virale

Dormire in aereo è difficile, ma non per i piloti che hanno accesso a uno scompartimento segreto, nascosto a tutti i passeggeri del volo. La rivelazione arriva da un pilota di linea che ha condiviso su TikTok un video mostrando un'area ad accesso riservato all'interno di un Airbus 380. Il video è diventato virale e ha suscitato decine di commenti sorpresi.

Il video: «Un po' claustrofobico »

Nel video il pilota mostra l'interno di un compartimento "segreto" di un Airbus 380: una vera e propria stanzetta con un letto che si trova sotto il ponte principale, dove siedono i passeggeri. Si tratta di un'area riservata al riposo del pilota e dei membri di equipaggio in cabina sui voli a lungo raggio. «Sicuramente un po' claustrofobico, ma quando sei esausto un letto è un letto» si legge nel video.

La clip è diventata virale, con decine di commenti e migliaia di views. Molte persone hanno commentato dicendo che avrebbero voluto avere accesso ai letti sui voli, visto che i sedili, soprattutto nella classe "economy" sono scomodi e senza spazio per le gambe.

C'è chi ha chiesto «Quanto prenderebbe un membro dell'equipaggio come tangente per farmi dormire lì invece di pagare per uno spazio extra per le gambe ?» «Voglio prenotare loro piuttosto che il mio posto economico la prossima volta» aggiunge un altro.

C'è però anche chi non è molto convinto di questo scompartimento, chi lo definisce un "obitorio" e un ambiente "claustrofobico".