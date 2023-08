Viaggi nel tempo, l'antica Roma è al primo posto nelle preferenze degli inglesi

Mercoledì 9 Agosto 2023, 13:40

Secondo un sondaggio condotto tra 2000 britannici, l'Antica Roma resta una delle mete più curiose e gettonate da scoprire. Infatti, il 14% delle persone ha affermato che vorrebbe fare un viaggio indietro nel tempo e fermarsi nell'Antica Roma. Nell'Antica Roma tante erano le attività che facevano i romani dell'epoca: banchetti, terme, spettacoli negli anfiteatro e molto altro ancora. Si trattava di un mondo completamente diverso rispetto ad oggi. I dati del sondaggio sono molto curiosi. Tra le varie opinioni c'è chi ha affermato: "Darei qualsiasi cosa per tornare all'antica Roma e vedere Giulio Cesare in azione". Poi ancora: "Mi procuravo un calice di vino e mi sedevo nell'anfiteatro per guardare i gladiatori che lo affrontavano, e poi mi ritiravo nei bagni riscaldati". FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN