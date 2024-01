Martedì 9 Gennaio 2024, 07:35

Via Crispi, fantastiche creature sulla facciata del palazzo: ecco come è stato realizzato il graffito. Lo "sgraffito" della facciata del palazzo in Via Crispi rappresenta gli artisti Raffaello, Michelangelo e Tiziano circondati da fantastiche creature. Lo sgraffito è un'espressione artistica che si differenzia dai semplici graffiti murari. Questo è anche il caso dello sgraffito sulla facciata di un palazzo di Via Crispi a Roma al civico 89, realizzato nel 1890. Sono tre i grandi artisti rinascimentali rappresentati sullo sgraffito: Raffaello, Michelangelo e Tiziano. Circondano queste tre figure una serie di fantastiche creature come cavalli alati con la coda marina, chimere, delfini e aquile. Lo sgraffito nei palazzi di Roma rappresenta, come detto, un genere artistico a sé stante. Non sono frequenti quanto lo sono a Firenze, ma contribuiscono ad arricchire il volto artistico della città di Roma, donando piccole rappresentazioni di bellezza in giro per la città. è stato realizzato attraverso una tecnica per sottrazione. Passati sulla superficie da graffiare due o più strati di intonaco di colore diverso, si levano via lo o gli strati superiori. Photo: Shutterstock Music: Korben



