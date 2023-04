Tutto pronto per il Festival dell'Oriente, che tornerà nei Ponti primaverili del 25 aprile e del 1 maggio alla Fiera di Roma

Siete amanti delle tecniche orientali per il riequilibrio del corpo e della mente? Amate la danza del ventre o l'abbigliamento di seta in stile “japo”? Volete rilassarvi con le ultime tecniche in campo di massaggi e riflessologia plantare? Allora segnatevi in agenda il ritorno del Festival dell’Oriente, che come ogni anno attirerà alla Fiera di Roma migliaia di simpatizzanti di yoga, cristallogia, origami giapponesi, mandala tibetani e dintorni. Per visitare il Festival ricordate di programmare almeno una mezza giornata libera, il tempo sufficiente per curiosare e fare shopping fra gli stand, e magari assistere ad uno degli spettacoli folkloristici, programmati a getto continuo sui palchi del Festival stesso.

Dall’India alla Thailandia, da Bali alla Mongolia, ce n’è per tutti i gusti

Quest’anno il Festival dell’Oriente nella sua tappa romana si terrà il 22, 23 e 25 aprile e dal 29 aprile al 1 maggio, come sempre, alla Fiera di Roma (www.festivaldelloriente.it). Fra performance di “belly dance”, tai chi e danze indiane Bollywood, ci sarà modo di viaggiare nello spazio, nel tempo e nei sapori fra un padiglione e l’altro. Come da tradizione, una particolare attenzione sarà data agli stand di street food dal mondo, con specialità di cucina indiana, pasticceria thai, prelibatezze arabe, fra incensi profumati e una miriade di infusi ayurvedici speziati. Per chi desidera approfondire la conoscenza dell'antico sapere orientale (dalla filosofia indiana al buddhismo) non mancheranno numerosi stand con i libri più attuali e i best seller, e una speciale sessione di libri "intelligenti" per lo sviluppo armonico dei bambini.

La lunga proposta delle attività “free” all’insegna del benessere corpo mente

Se volete vivere un’esperienza sensoriale a 360 gradi durante la visita del Festival, potete prenotarvi online (o in loco, quando possibile) per le attività gratuite in questa edizione, con decine di corsi, workshops e attività free a cui potrete partecipare liberamente, sia nelle aree palchi sia nelle varie aree culturali e tematiche sparse per la fiera. Al Festival si potrà sperimentare, per esempio, la Bioenergetica, la Danza Banghra indiana, la vestizione degli abiti coreani e dei kimono giapponesi, l'arte del Movimento Esseno, così come assistere live alla preparazione del mandala da parte dei monaci tibetani .

Full Immersion di Oriente: dall’astrologia vedica al massaggio ayurvedico, fino alla cerimonia del tè

Fra le curiosità di questa imminente edizione segnate in agenda l'Astrologia vedica, le dimostrazioni di calligrafia cinese, coreana o giapponese, ma anche le campane tibetane per liberarsi da blocchi muscolari e stress, la Cerimonia del tè spiegata in tutti i suoi dettagli, la Cristallogia, il fisioshiatsu, la geometria sacra, la mandala terapia, la cura dei bonsai e il massaggio dei 7 chakra, per ristabilire il giusto flusso energetico fra corpo, mente, emozioni. Senza dimenticare l'universo dell'Ayurveda (massaggi decontratturanti compresi), la riflessologia plantare con ciotola chua ka, il test delle ferite emozionali. L’orario? Dalle 10.00 alle 21.00. Il biglietto è acquistabile online o in loco alla Fiera di Roma, ingresso Nord o Est (omaggio fino agli 8 anni, intero 15 euro, ridotto 10 euro, da 8 a 10 anni).