Attore di Bollywood morto per droga, arrestata la fidanzata. Indagini su 6 star del cinema indiano

Le star di Bollywood continuano a sfilare di fronte alla commissione narcotici indiana nell'ambito dell'inchiesta antidroga avviata dopo la morte dell'attore Sushant Singh Rajput. Oggi è il turno di Deepika Padukone, una delle attrici indiane più popolari e pagate, che è tra le sei star che sono state convocate dal Narcotics Control Bureau. Altre due attrici, Sara Ali Khan e Shraddha Kapoor, saranno ascoltate oggi, mentre ieri la commissione ha interrogato Rakul Preet Singh. La fidanzata di Rajput, l'attrice Rhea Chakraborty, è stata arrestata all'inizio del mese con l'accusa di aver acquistato la droga per l'attore 34enne che era stato trovato morto nel suo appartamento di Mumbai il 14 giugno. In un primo momento la polizia aveva parlato di suicidio.

