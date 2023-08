Trastevere, due chiostri incantevoli "nascosti" in un luogo inaspettato: varcata la soglia resterai

Lunedì 14 Agosto 2023, 19:50

Trastevere è uno dei quartieri più amati dai romani e dai turisti che si apprestano a visitare Roma. Ogni via a qualcosa da raccontare e lascia il segno per la storia, tradizione e cultura che vi si trova. Nello stesso rione, distanza dal centro, si sviluppa un antico monastero San Cosimato, attualmente ospedale Nuovo Regina Margherita. Di età ottocentesca, Nuovo Regina Margherita era all'epoca un monastero chiamato San Cosimato. La sua origine risale al 950 d.C e secondo alcune fonti fu fondato da un certo Benedictus Campaninus, secondo la regola benedettina. Successivamente fu intitolato ai Santi Cosma e Damiano. Più tardi passò alle Clarisse che lo gestirono per secoli fino a quando nel 1891 il Comune di Roma lo prese e lo trasformò in un ospizio per anziani; nel 1960 divenne poi ospedale con il nome di Nuovo Regina Margherita, attualmente in funzione. Al suo interno vi sono due chiostri. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN

