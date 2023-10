Sagre delle Castagne vicino Roma: 6 appuntamenti da non perdere ad ottobre

Mercoledì 11 Ottobre 2023, 12:23 - Ultimo aggiornamento: 12:24

Nonostante il caldo abbia deciso di non abbandonarci e l'autunno non ne vuole sapere di prendere il posto dell'estate, ottobre da sempre è considerato il mese delle sagre della castagne per il Lazio. Infatti, nelle vicinanze di Roma sono tanti i borghi e paesi che si preparano ad accogliere numerosi turisti e visitatori che si apprestano ad assaggiare piatti tipici a base di questo frutto. Ricordiamo 6 appuntamenti imperdibili:

Sagra della Castagna a Manziana

Dal 13 al 15 ottobre. L'area della festa comprende diversi punti di ristoro dove assaggiare i piatti tipici e preparati con le castagne. Inoltre, saranno presenti laboratori per bambini, arti circensi, spettacoli dei burattini, musica itinerante, spettacoli musicali.

Giorni della Castagna a Canepina

Si tratta della 41esima edizione che prenderà il via a partire dal 15 ottobre fino all'ultimo weekend del mese. A differenza delle altre sagre, qui le caldarroste vengono regalate ai visitatori.

Sagra della Castagna a Cave

In arrivo la 88esima edizione che si terrà dal 27 al 29 ottobre. Non mancheranno degustazioni gratuite di castagne ed il programma è ricco di eventi e incontri di vario tipo e per tutte le età.

Festa della Castagna Soriano nel Cimino

Si tratta delle 56esima edizione prevista per ogni weekend di ottobre fino al 15.

Festa della Castagna a Vallerano

E' iniziata la XXI edizione della festa della castagna. Dal 7 ottobre al 1 novembre la castagna dop in provincia di Viterbo sarà la protagonista. La manifestazione tradizionale è caratterizzata da molti eventi culturali e legati alla tradizione del frutto.

Sagra della Castagna a Montelanico

Dal 13 al 15 ottobre si terrà la festa tra i Monti Lepini, dove la castagna sarà la protagonista. Faranno da cornice tanta musica, intrattenimento e altre specialità gastronomiche e vini locali. Non mancheranno anche la musica popolare e l'artigianato. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN



