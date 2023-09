Roma, la fontana delle api è solo una copia: che fine ha fatto l'originale?

Mercoledì 27 Settembre 2023, 15:53

Fra le gemme architettoniche di Roma, spicca la Fontana delle Api, sita nell'incrocio tra piazza Barberini e via Veneto. Sebbene oggi possiamo ammirare solo una riproduzione, la sua storia è indissolubilmente legata all'arte del Seicento e al genio di Gian Lorenzo Bernini. Contrariamente alle opulente creazioni berniniane, questa fontana aveva un design più raccolto, destinata principalmente come punto d'acqua per i cavalli. Situata accanto a palazzo Soderini, nel periodo tra il 1880 e il 1915, per questioni di viabilità, venne smantellata e conservata a Testaccio. In seguito, venne commissionata una replica, curata da Apolloni. A differenza dell'originale, realizzato in marmo lunense, la copia è in travertino, proveniente dalla demolita porta Salaria. In conclusione, la Fontana delle Api non è solo un manufatto artistico, ma un vero e proprio viaggio nel tempo, nella storia e nelle tradizioni di Roma. Crediti: foto Shutterstock musica: Korben

