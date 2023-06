Rocca Sinibalda, il castello misterioso a pochi chilometri da Roma: ecco cosa sappiamo

Martedì 13 Giugno 2023, 11:11

Chi l'ha detto che Roma è l'unica città del Lazio dove poter ammirare la bellezza e la storia? Intorno alla Capitale sono tanti i paesi dove lasciarsi andare e godere della meraviglia e del panorama unico che custodiscono. In particolare, la Rocca Sinibalda, in provincia di Rieti. Si tratta di un grande Castello che domina la valle del Turano. Viene chiamato anche “il castello delle Metamorfosi” per gli affreschi presenti nelle sale del piano nobile, che rimandano all’opera di Ovidio. Dagli spalti i visitatori potranno godere di un panorama mozzafiato, a trecentosessanta gradi. Per non parlare delle leggende e storie che girano intorno alla fortezza, spesso tramandate dalle guide. Infatti, accedervi è possibile solo con prenotazione e la visita con la guida è di circa un'ora e mezza. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN

