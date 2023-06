Ponza sold out per il ponte di San Pietro e Paolo tra romani e vip: gli itinerari

L’isola di Ponza sarà presa d’assalto dai turisti per il ponte dei Santi Pietro e Paolo. La giornata festiva del 29 di giugno a Roma quest’anno sarà di giovedi. L’isola del pontino è ormai da anni la più gettonata da tantissimi romani e non solo. È infatti da anni che il ponte viene chiamato il ponte di Roma Nord. Tradizione ormai intoccabile della cosiddetta "Roma bene" ha trasformato in un cult questa data dell’ultima settimana di Giugno. Il fascino di Ponza ha già richiamato anche tanti vip.

L'isola è sold out

Alberghi pieni, case in affitto quasi introvabili, ristoranti e bar strapieni, spiagge affollate.

Con le sue splendide calette, le piscine naturali, le acque limpide del mare, i fondali blu e i tratti di arenile di straordinaria bellezza. La mattina presto si salpa e verso le 19:30 si rientra in porto e là ci si divide tra chi si dirige verso la piazzetta e si ferma tra il bar Tripoli e il bar Maga Circe per bere qualcosa in tranquillità e chi si dirige a piedi, in monopattino, in taxi verso le terrazze di Chiaia di Luna che offre oltre a un tramonto unico sulla splendida palmarola un aperitivo ottimo sia nel food che nel beverage. Qui lo zampino dei romani dove gli ormai storici Christian Rizzelli e Riccardo Acampora attirano tutti i turisti di cui sopra accompagnandoli fino alla mezzanotte con un piano bar di altissimo livello.

L'itinerario

Solitamente a San Pietro e Paolo è d'obbligo la festa all'unica vera discoteca di Ponza il Mamafè dove i più grandi per tre ore tornano trentenni e ballano fino alle 5 del mattino dimenticando le varie sciatiche e mal di schiena. Tantissimi però sono i giovani e anche giovanissimi che con le loro famiglie popolano questa grande isola. Il Comune ha adottato tutti i necessari accorgimenti, potenziando il servizio della polizia locale Sono tanti i romani che si spostano integrandosi con gli isolani come Franco Confinato a Ponza che mette a disposizione il suo catamarano e il romano Maurizio Santoro che coordina le barche dei suoi amici. Il servizio di barche è sempre al 100% affidabile grazie alle organizzazioni il loco. Chi lo prova, parte uscendo dai vari porti esclamano “non c’è un mare simile a quello della costa smeralda nel Lazio” e puntualmente al ritorno rientra in porto pensando il contrario.