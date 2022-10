Lezioni di cucina nel borgo di Ceri: vivi una giornata in stile... etrusco

Dalle mani in pasta al "cin cin" con i calici di vino del territorio, passando per una full immersion di arte e cultura in pieno stile etrusco. Il ponte di Ognissanti si avvicina, ma se non avete modo di organizzare una vacanza di più giorni, e volete concedervi un veloce city break di una giornata, l’Etruria vi aspetta, e il piccolo borgo di Ceri, arroccato su uno sperone tufaceo fra i Monti della Tolfa a neanche un'ora d'auto da Roma, rinnova l’offerta turistica del suo territorio, a livello internazionale, con una serie di esperienze multisensoriali tutte da scoprire. Sono numerose e divertenti le attività presentate dall’Associazione Dmo Etruskey (che si basa sulla collaborazione tra 12 Comuni e 31 soggetti privati), nata con il contributo della Regione Lazio per offrire ai turisti, anche in lingua Inglese, esperienze personalizzate nell’area dell’Etruria Meridionale. Un territorio ricco di storia e bellezza, ma anche testimonianza di un prezioso patrimonio enogastronomico, fatto di ingredienti autentici e genuini: dall’olio al vino, dalle marmellate al miele, fino alla porchetta e ai cereali, sempre all’insegna dell’eccellenza Made in Italy.

Ceri, il piccolo borgo dalle mille risorse

Immerso nelle campagne della Tuscia romana, il minuscolo borgo di Ceri (frazione del Comune di Cerveteri) è un antico insediamento risalente al Medioevo, anche se le tracce della presenza umana nel territorio risalgono addirittura all’Età del Bronzo. Ceri si erge su una rupe tufacea a 108 metri d’altezza, vicino a un vallone boscoso ricco di sentieri ideali per il trekking e ad alta densità di necropoli etrusche. Nel cuore dell'abitato è racchiuso un vero gioiello di arte sacra medievale: la chiesa di Santa Maria (o santuario della Madonna di Ceri): al suo interno si conserva un importante ciclo di affreschi risalenti alla metà del secolo XI, raffigurante scene tratte dall’Antico Testamento. Dal sacro al profano: una chicca per gli amanti dei bijoux in stile etrusco è la piccola bottega artigiana SofiaLorenza, dove sono realizzati a mano collier, bracciali e orecchini in metalli e pietre dure, ispirati proprio all’iconografia e all'arte degli Etruschi.

Il borgo è il punto di partenza ideale per immergersi nelle esperienze che il territorio circostante offre: se siete amanti degli show cooking e delle lezioni di cucina, potete fare rotta su Villa Ceri, per i cooking show a cura di Arianna Pietrolati, oppure cimentarvi nella preparazione del pane casareccio con la farina e l’olio e.v.o. locali o del filetto di maiale nero di Ceri con prugne e guanciale croccante, con speciali lezioni (anche per turisti stranieri) tenute dalle massaie del luogo, che svelano gli antichi segreti per impasti e tecniche di cottura perfetti, secondo la tradizione. Per informazioni sulle visite guidate, le lezioni di cucina e le diverse attività che si possono organizzare si può scrivere all'email segreteria@etruskey.it o telefonare allo 06 39967373.

Il Castello di Ceri (www.castellodiceri.it), conosciuto anche come Palazzo Torlonia, è arricchito da meravigliosi giardini panoramici circondati da mura merlate, è accessibile liberamente in occasioni di eventi pubblici ma si può anche visitare privatamente su prenotazione (tel. 3401181261). Il Castello fu edificato dalla famiglia Orsini, che tenne il feudo per quasi due secoli. Costruito per scopi militari, si trasformò in un secondo momento in residenza signorile. All’ora del tramonto, per concludere in bellezza la giornata, nulla di meglio che una degustazione di vini, immersi nel rilassante panorama dei vigneti (come quello dei Fratelli Onorati) che caratterizzano le colline intorno Ceri. Le degustazioni possono essere accompagnate dalla pizza bianca al rosmarino o dai classici taglieri di salumi e formaggi.