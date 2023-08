L'aeroporto più antico d'Italia si trova a Roma, ecco per quali voli veniva usato inizialmente

Mercoledì 30 Agosto 2023, 12:12

L'aeroporto di Ciampino nasce nel 1916, un anno dopo l'entrata in guerra dell'Italia nel primo conflitto mondiale. Fu stabilito in quel luogo per l'assenza di forti venti e la posizione strategica che assumeva. Inizialmente, Ciampino fu pensato come cantiere per dirigibili. Bisogna attendere il 1924 per la prima modifica dell'attuale aeroporto. I veri lavori di ammodernamento arrivarono nel 1950, in occasione del Giubileo. Ad oggi Ciampino rimane uno degli aeroporti più antichi d'Italia, il più antico ancora in attività. Photo: Shutterstock Music: Korben

La stazione più piccola al mondo si trova al centro di Roma, in pochi la conoscono