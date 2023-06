Isola Bisentina, magnifici giardini e boschi e splendidi palazzi: luogo incantevole a 100km da Roma

Mercoledì 14 Giugno 2023, 13:24

Nel bacino di origine vulcanica, il lago di Bolsena, si trova l'isola Bisentina. Si tratta della più grande delle isole, ricca di vegetazione e tesori nascosti. La superficie dell’isola Bisentina si estende per 17 ettari nella parte occidentale del lago e si trova a 3 chilometri da Capodimonte, di fronte al Monte Bisenzio da cui prende il nome. Ha due alture: il monte Tabor alto 56 metri e la Rocchina 22, entrambi quasi sicuramente resti del cratere. La parte centrale del territorio è pianeggiante. Ville, edifici, cappelle e chiese rendono il territorio ancora più bello e formano uno scrigno prezioso. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN

