Dopo 10 anni riapre la stazione Val D'Ala: ecco i posti che si potranno raggiungere

Martedì 13 Giugno 2023, 11:31

A Roma è stata riaperta la stazione Val D'Ala dopo tanti anni rimasta chiusa. Il quadrante interessato è la zona Montesacro-Conca D'Oro dove si snodano diversi collegamenti dentro e fuori il territorio laziale: per Val D'Ala passeranno infatti i treni da e verso Tiburtina e i treni FL2 per raggiungere Tivoli e Avezzano. L'ubicazione della fermata può soddisfare di più di 100mila persone, oltre 35mila quelle che possono accedervi comodamente a piedi. A partire dal 12 giugno saranno dodici i collegamenti messi a disposizione dei passeggeri dal lunedì al venerdì e sei il sabato. Dal 26 giugno, si aggiungeranno, sempre dal lunedì al venerdì, ulteriori due collegamenti per la stazione Tiburtina. L'intento è quello di rafforzare il trasporto pubblico e dare più servizi ai cittadini e turisti. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN

