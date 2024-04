Isole Canarie: mini tour per i ponti di primavera, fascino esotico senza allontanarsi troppo

Vacanze in un luogo dal fascino esotico senza allontanarsi troppo? Il posto giusto è a due passi da casa. Le Canarie, infatti, sono indimenticabili, facilmente raggiungibili e ricche di suggestioni differenti, con otto isole a disposizione. La temperatura mite, poi, le rende perfette in qualunque stagione, ancora più in primavera, con la possibilità di organizzare ponti e lunghi weekend tra aprile, maggio e giugno, senza lasciare l’Europa.