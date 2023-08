Gli antichi romani la usavano per lavarsi i denti: la curiosità che ti lascerà di stucco

Giovedì 24 Agosto 2023, 12:59

Erano diverse le pratiche usate dagli antichi romani per lavarsi i denti. Veniva consumata una pasta o una polvere a base di bicarbonato di sodio, comunemente chiamata dentifricium. Ma allo stesso modo veniva usata anche l’urina come collutorio. L’urina veniva strofinata sui denti e, come un qualsiasi collutorio, veniva usata per i gargarismi. Ad ammettere questa pratica disgustosa è lo stesso poeta Catullo. Tra le varie pratiche di lavaggio dei denti, quella dei romani risulta la più disgustosa. Di certo avevano molto da imparare circa l'igiene personale, specialmente sul lavaggio dei denti. Photo: Shutterstock Music: Korben

