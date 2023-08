Ferragosto 2023, italiani in vacanza: Barcellona, San Teodoro e Palma di Maiorca le mete preferite

Lunedì 7 Agosto 2023, 14:12

Gli italiani che possono permettersi le vacanze ad agosto sono ormai in partenza o sono già arrivati a destinazione e riducendo i giorni o optando per soluzioni low-cost è possibile trovare il viaggio adatto a tutti i portafogli. Così, non bisogna necessariamente rinunciare a qualche giornata di puro (e meritato) relax. Ma quali sono le destinazioni più in voga? Lo rivela Holidu, portale di prenotazione di case vacanze, che ha realizzato la classifica delle top 50 destinazioni degli italiani per Ferragosto 2023. Per farlo ha analizzato le ricerche effettuate dai viaggiatori italiani sul sito Holidu per soggiorni compresi tra l’11 agosto 2023 e il 16 agosto 2023. Barcellona conquista la medaglia d’oro: è la metà più gettonata dai vacanzieri italiani per questo ferragosto. La capitale catalana precede San Teodoro in Sardegna e un’altra spagnola, ossia Palma di Maiorca, sul terzo gradino. Foto Shutterstock / Music: Korben

LEGGI ANCHE: -- Viaggiatori americani: il 43% sogna l’Italia tra le mete europee