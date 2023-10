Dormire a Palazzo Palladini, nel mondo di "Un posto al sole": ecco come!

Mercoledì 4 Ottobre 2023, 11:30

Non solo una notte nelle stanze dell'elegante edificio risalente al Seicento situato nel quartiere di Posillipo, con vista panoramica sul Golfo di Napoli, ma un viaggio vero e proprio nel mondo della fiction più famosa d'Italia: come mettere un piede, anzi tutti e due, nella sceneggiatura di Un posto al sole. Gli ospiti, che potranno vivere l'esperienza grazie a una collaborazione innovativa tra Airbnb, Fremantle e RAI, saranno accolti dal celebre custode del Palazzo, Raffaele (l'attore Patrizio Rispo) e passeranno poi una serata immersi nelle bellezze di Napoli, fino alla colazione del mattino. Le prenotazioni sono aperte dal 17 ottobre e il costo di questa incredibile esperienza è veramente irrisorio: solo 10 euro. foto Airbnb - music by Korben



