EverNow: a Perth, in Australia, il Festival che celebra la cultura aborigena

Mercoledì 27 Settembre 2023, 12:18

Perth si prepara ad ospitare un festival multisensoriale unico nel suo genere, voluto per celebrare il ricco patrimonio culturale del popolo aborigeno e la biodiversità mozzafiato del Western Australia durante cinque serate ricche di musica, luci e spettacoli col fuoco. EverNow animerà la capitale del Western Australia con la sua prima edizione dal 4 al 9 ottobre 2023 proprio durante la stagione di 'Kambarang', la primavera. Si tratta di una delle sei stagioni del calendario del popolo Noongar, tradizionalmente residente a Perth e nel South West, e rappresenta il periodo dell’anno durante il quale la vita rinasce ed il territorio esplode in un'abbondanza di colori e profumi. Ispirato al profondo legame spirituale delle popolazioni indigene con la terra in cui vivono, ancora oggi più vivo che mai, il festival mira a coinvolgere tutti i sensi attraverso tre momenti principali, completamente gratuiti. Foto: Tourism Western Australia/Musica: Korben

