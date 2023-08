Cosa c'entra il fico d'India con Piazza Navona? Il dettaglio che in pochi notano nella piazza

Mercoledì 30 Agosto 2023, 12:22

Roma è una delle città più amate dai turisti che ogni giorno vi giungono per scoprirne la bellezza nascosta in ogni viuzza o monumento. La Capitale è ricca di tradizione, storia e cultura ed ha sempre qualcosa da raccontare. Di origine barocca, a Piazza Navona è situata la Fontana dei fiumi progettata e realizzata dall'architetto Bernini. Essa racchiude un significato allegorico religioso e politico. L'opera è come un atlante geografico di marmo, travertino e granito attraverso cui scoprire i quattro continenti conosciuti all'epoca: Europa, Africa, America e Asia. Essi sono rappresentati, però, da quattro statue che denotano i quattro fiumi di circa 5 metri. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN

