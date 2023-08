Superluna piena avvolta da un manto blu a fine agosto 2023, dove vederla a Roma e cosa non fare

Mercoledì 30 Agosto 2023, 12:11

La luna piena è sempre un evento affascinante ed ora con l'avvento dei social è diventato anche molto bello da immortalare. Nel mese di agosto ben due volte sarà possibile godere di tale avvenimento. Infatti, il 31 agosto essa si presenterà avvolta in un manto blu. Chi vorrà potrà ammirare il fenomeno naturale rivolgendo lo sguardo al cielo intorno alle 3:35 del 31 agosto. La luna apparirà blu e questa volta si tratta anche di una Superluna. Per la sera del 30 agosto la UAI, Unione Astrofili Italiani, invece, ha riservato un’iniziativa che prende il nome di “La Scienza della Superluna Blu”, volta a promuovere la conoscenza del nostro satellite naturale e del pianeta Saturno, che proprio nella notte del plenilunio sarà in congiunzione con la Luna. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN

