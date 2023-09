Castelli del Ducato: 38 indirizzi fiabeschi tra fortezze, rocche e manieri

Fortezze, manieri, dimore nobiliari. Perfettamente conservati, tutti diversi, romantici e fiabeschi. Sono i Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli, 38 palazzi preziosi, affascinanti, in gran parte arredati e affrescati.

Indirizzi da ricordare anche per progettare l’autunno e il Natale. Già, perché i Castelli del Ducato -oltre alle visite guidate al pubblico su prenotazione- ospitano eventi e attività creative per bambini e adulti tutto l’anno.



Noi ne abbiamo visitati tre, tra Parma e Piacenza, e non vediamo l'ora di tornare per scoprire gli altri. Intanto, ecco il nostro itinerario.

Il nostro viaggio tra i castelli e manieri storici del circuito parte dalla Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR) sede da quasi 25 anni del circuito interregionale Castelli del Ducato. Il maniero circondato da un fosso con acqua, detto Rocca per espresso volere dei Conti Sanvitale, fu fondato dai Pallavicino nel XII secolo e divenne proprietà dei Sanvitale nel XV secolo che lo trasformarono da fortificazione militare in dimora residenziale. Tutta la storia del paese e della Rocca è legata ai Sanvitale che ne furono feudatari, un legame con Fontanellato continuo e secolare che si interruppe solo nel 1948 quando l'ultimo Conte Giovanni vendette il maniero al Comune e con lui si estinse il ramo locale della famiglia.

La Rocca divenne quindi sede del Municipio e del Museo, una abitazione nobiliare che si è conservata intatta nel tempo e che permette al visitatore di immergersi in ambienti arredati, con quadri, mobili, suppellettili, affreschi che mantengono inalterato il loro fascino da più di 500 anni.

L'esperienza che ci ha incantato è stata la Camera Ottica, addossata alle mura del castello, voluta dai Sanvitale alla fine dell'Ottocento. Una sorta di camera da Grande Fratello, realizzata con un sistema di specchi che cattura l'immagine diretta della piazza antistante e la proietta su un tavolo.

Un modo per “spiare” gli altri senza essere visti.







La sosta successiva è al borgo di Soragna, a 28 km da Parma. Qui si trova la Rocca Meli Lupi, splendida e fastosa residenza dei Principi Meli Lupi, abitata ancora dallla stessa famiglia. O meglio, dall'ultimo principe (senza figli, a titolo di cronaca).







Tutte le stanze sono arredate con mobili e arredi originali, soprattutto del primo Barocco. Stupende, tra le oltre 20 stanze, la Sala del Trono e la Camera Nuziale.

Ultima tappa, il Castello di San Pietro in Cerro in territorio piacentino, sul confine con le province di Parma e Cremona. Una rocca particolare, diversa da tutte le altre perché non è una dimora nobile. Nasce infatti come residenza estiva dei Barattieri, famiglia di giuristi con ruoli di rilievo alla corte di papa Giulio II della Rovere. Insomma, dei borghesi. E la differenza di ceto si nota. Il maniero è infatti più sobrio negli arredi e nelle decorazioni rispetto a quelli un tempo di proprietà dell’aristocrazia. Inoltre, ha una disposizione degli spazi originale, atipica. Un esempio su tutti: la prigione accanto alla cappella di famiglia.



Recuperata dall’incuria e rinata grazie a un imprenditore della zona che l’ha acquistata, la rocca è stata ristrutturata e riarredata con mobili a volte originali comprati nelle aste dal proprietario del castello. Che è anche un collezionista d’arte. E che ha allestito nel maniero due mostre. Nei sotterranei c’è l'esposizione permanente dei Guerrieri di Xi’an, oltre 40 copie perfette degli originali autorizzate e autenticate dal Governo Cinese e nel Sottotetto mim – Museum in Motion, una collettiva di artisti contemporanei a rotazione.

Il Castello è disponibile per matrimoni, set fotografici e ricevimenti nelle sale e nei saloni del piano nobile dell'antica roccaforte. E si può dormire nel parco, alla Locanda del Re Guerriero, hotel di charme ricavato dal restauro del ricovero delle carrozze e delle abitazioni dei cocchieri con 12 suites.

QUANDO ANDARE - alcuni dei prossimi eventi







Halloween Experience Castle

Dal 27 ottobre al 1° novembre 2023 (con un’anteprima domenica 22 ottobre) tornano le Halloween Experience Castle, visite guidate a tema serali e notturne nonché iniziative pomeridiane sia per famiglie con bambini che per adulti. Dress code? Sono graditi vestiti, maschere e cappelli a tema Halloween, ma si può entrare anche senza maschera (prenotazioni obbligatorie via mail a: info@castellidelducato.it).

Visita il sito www.castellidelducato.it

Christmas Experience Castle

Da fine novembre per tutto dicembre pullulano le iniziative a tema natalizio per famiglie con bambini, coppie, gruppi di amici. I manieri aderenti all'iniziativa saranno addobbati a festa con i camini accesi e ospiteranno X-Scape Magic Christmas Experience Castle, concerti gospel, visite notturne a lume di candela con degustazioni di tipicità delle feste, eventi per spedire le letterine a Babbo Natale e tour animati con elfi, maghi, principesse.

Visita il sito: www.castellidelducato.it

Prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it