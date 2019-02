Gardaland, pronte le prime camere del nuovo Magic Hotel

Ultimo aggiornamento: 15:15

Mancano solo tre mesi all’inaugurazione dell’attesissimo Gardaland Magic Hotel - terzo hotel interamente tematizzato dedicato al tema Magia di Gardaland Resort - e le prime camere sono già pronte. Al ritmo di una camera ogni 36 ore, tutte le 128 stanze per un totale di 512 posti letto,saranno pronte per l’inaugurazione del 31 maggio.Merito di una squadra affiatata e di fornitori professionisti che rendono realizzabile questo ambizioso progetto. Sono più di 80 le aziende fornitrici coinvolte, tutte Made in Italy, per un totale di quasi600 maestranze, che lavorano per la realizzazione dei tre edifici che compongono l’Hotel.Alcuni dati tecnici aiutano a capire le dimensioni del progetto e la difficoltà nel realizzarlo in tempi record: una superficie calpestabile pari a circa 4.008 mq solo per le camere e servizi all’interno diuna superficie totale dei tre edifici di 7.200 mq e di 24.076 metri cubi!Tutte le stanze disporranno di due ampie zone separate: una con letto matrimoniale e una con due letti singoli, permettendo così all’intera famiglia di vivere con il massimo comfort un soggiorno meraviglioso e incantato.Per testimoniare lo stato dell’arte dei lavori, il Grande Mago dalla lunga barba bianca e dal grande cappello viola – padrone di casa di Gardaland Magic Hotel - ha fatto visita al cantiere. Incontrando le maestranze al lavoro, il Grande Mago ha ricevuto la chiave “magica” che consente di accedere alle stanze sino ad ora completate.Muovendosi attraverso i 4770 mq del giardino, è poi giunto al building delle stanze per ammirare gli elementi scenografici in 3D realizzati in vetroresina e utilizzati per allestire le camere a tema Grande Mago, Cristallo Magico e Foresta Incantata.Centinaia di libri volanti e perfette riproduzioni del magico cappello viola che sembra uscire dalla parete sovrastando il letto, sono sicuramente elementi di grande impatto scenico nelle stanze tematizzate Grande Mago. Gli adulti dormiranno sotto il magico cappello mentre i bambini si sentiranno apprendisti del Grande Mago e avranno la sensazione di far volare - attraverso magici incantesimi - gli antichi e segreti libri all’interno della camera.Quasi un migliaio di stalattiti ghiacciate, oltre a scudi, spade, corone e unicorni decorano le camereCristallo Magico. Gli adulti saranno così il re e la regina di un regno incantato abitato da magiche creature mentre i bambini si immedesimeranno negli impavidi cavalieri, a difesa del castello di ghiaccio. Tutti gli Ospiti vivranno la notte circondati da imponenti sculture ghiacciate, immersi in un mondo dove candidi unicorni alati e draghi volanti solcano il cielo.Proseguendo attraverso il cantiere, il Grande Mago ha potuto provare in prima persona l’impatto straordinario dei 44 alberi che sovrastano il letto matrimoniale e degli 88 funghi giganti – realizzati sempre in 3D - delle camere a tema Foresta Incantata. Anche queste camere promettono di trasformare il pernottamento in esperienza incantata; gli adulti dormiranno ai piedi dell’imponente albero; mentre i bambini trascorreranno la notte circondati dagli strabilianti funghi giganti e divertenti intrecci di piante rampicanti.Gardaland Magic Hotel sarà inaugurato il prossimo 31 maggio e regalerà agli Ospiti l’esperienza magica più straordinaria di tutti i tempi in un regno incantato abitato da maghi, alberi parlanti e creature magiche.