Papa Francesco riceve il premier del Kurdistan iracheno Barzani, parlano di terrorismo e del futuro dei cristiani

Città del Vaticano – Papa Francesco ha incontrato il primo ministro del territorio curdo, Masrour Barzani prima dell'inizio della udienza generale nell'Aula Paolo VI. Su Twitter Barzani ha riassunto l'incontro, mettendo l'accento sul fatto che occorre «ridurre la minaccia dell'estremismo, Abbiamo discusso molte preoccupazioni regionali e globali, compresa la nostra comune fiducia nel dialogo tra fedi diverse come via per promuovere la tolleranza».

Alla conferenza sulla sicurezza a Monaco, Barzani ha denunciato che nella regione autonoma del Kurdistan iracheno ci sono più di 60 attacchi terroristici al mese. L'anno scorso il segretario di Stato, Pietro Parolin durante un incontro in Iraq con Barzani aveva avuto modo di discutere della situazione dei cristiani nella regione e aveva ringraziato Barzani per come era stata gestita la crisi iniziata nel 2014 e avere accolto e protetto tanti cristiani.

A gennaio il Papa ha ricevuto anche il presidente dell'Iraq, Barham Salih e anche con lui ha affrontato il tema del futuro dei cristiani. «Garantire ai cristiani un posto nel futuro dell’Iraq e favorire la stabilità del Paese». Sono i punti fondamentali affermati nel corso dei colloqui avuti.

