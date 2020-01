Ratzinger, troppo tardi: il libro sul celibato in Francia è già nelle librerie con la sua firma

La richiesta di Ratzinger di togliere la propria firma dal controverso libro «Dal profondo dei nostri cuori» è arrivata troppo tardi: il volume del cardinale Robert Sarah è uscito oggi nelle librerie francesi con il nome di entrambi gli autori. In alcune librerie non è arrivato, ma questo pomeriggio il volume campeggia negli scaffali della più grande catena francese, la FNAC, come ha constatato l'Ansa. Un altro libraio ha aggiunto che nella seconda edizione il libro uscirà con la dizione «con la collaborazione di Benedetto XVI», come richiesto da Roma.

LEGGI ANCHE Sarah, il capofila conservatore sui cui puntano i tradizionalisti per preparare il dopo Francesco

Ultimo aggiornamento: 16:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA