Lunedì 2 Gennaio 2023, 06:43

Almeno mille agenti e militari al giorno, a partire da oggi, tre varchi - due di ingresso lungo il colonnato della Basilica di San Pietro e uno di uscita su via della Conciliazione - e poi metal detector, interdizione dello spazio aereo con divieto di sorvolo per il 5 gennaio, unità cinofile, antiterrorismo e tiratori scelti sui tetti dei palazzi.

È un'organizzazione da grande evento che da oggi sarà mantenuta e - all'occorrenza integrata - fino a giovedì quando in Vaticano sarà celebrato il funerale del Papa emerito Joseph Ratzinger, scomparso il 31 dicembre dopo una lunga malattia a 95 anni. Tanti i fattori che hanno già chiamato autorità e forze dell'ordine a riunirsi in un primo Comitato per l'ordine e la sicurezza svoltosi in Prefettura alla vigilia del Capodanno. Questa mattina la salma del Papa emerito arriverà a San Pietro e per questo è stato già messo a punto il primo tassello di un piano sicurezza che in larga parte ricalcherà quello seguito per l'ultimo saluto al Pontefice Giovanni Paolo II arricchendosi però di altri accorgimenti. Molte le visite istituzionali già previste oggi a partire da quella del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella come fanno sapere dalla Questura. L'attenzione massima è data anche dalla natura stessa dell'evento soprattutto in vista di giovedì quando Papa Francesco celebrerà il funerale del Papa emerito. Un unicum nella storia che sicuramente richiamerà fedeli da tutta Italia e anche dall'Europa e che, assicurano le forze dell'ordine, porterà a San Pietro non solo i fedeli ma anche i turisti considerata l'altra presenza di vacanzieri che in questi giorni di festa ha riempito la Capitale. Da qui un ampio piano che vedrà schierati sul campo, almeno mille agenti e militari al giorno, mentre la sicurezza all'interno di piazza San Pietro e della Basilica spetterà alla gendarmeria Vaticana.

GLI INGRESSI

Mediamente l'area raccoglie ogni giorno circa 25 mila fedeli e turisti, tuttavia i numeri sono destinati ad aumentare e per evitare disordini o resse anche oggi in occasione dell'esposizione ai fedeli della salma di Joseph Ratzinger dentro la Basilica sono stati individuati varchi separati di ingresso ed uscita. In ognuno verranno garantiti i controlli da parte di polizia, carabinieri, guardia di finanza sia con personale in divisa che in borghese, grazie all'utilizzo di metal detector e unità cinofile mentre è ormai a ciclo costante la bonifica dell'intera area con le unità cinofile e antiterrorismo. Domani mattina è atteso un nuovo Comitato in Prefettura per definire al meglio i dettagli in vista del rito funebre. Papa Benedetto XVI aveva espressamente richiesto, prima di morire, una celebrazione semplice ma sono comunque attese delle rappresentanze estere almeno dalla Germania, suo Paese natio. Per questa mattina è previsto un rito privato in occasione della traslazione della salma del Papa emerito dal Mater Ecclesiae alla Basilica vaticana con un passaggio dalla Porta della preghiera. Le immagini - come fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni - saranno diffuse al termine del rito, che avrà appunto carattere privato. La salma del Papa emerito sarà nella Basilica, presumibilmente verrà collocata davanti all'altare, per il saluto dei fedeli a partire dalle 9.