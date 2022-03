Mercoledì 16 Marzo 2022, 17:36

Città del Vaticano - Segnali di disgelo tra il Vaticano e il Patriarcato di Mosca, dopo un muro di incomprensioni dovute alle diverse posizioni sulla guerra in corso, tra aggredito e aggressore. All'indomani dell'annuncio di Papa Francesco di voler consacrare la Russia al Cuore Immacolato di Maria, proprio come fecero i suoi predecessori per la conversione dei russi e per combattere l'ateismo comunista che allora esistena in Russia, il patriarca Kirill ha avuto un colloquio telefonico con Papa Francesco. A questa conversazione ha partecipato anche il metropolita Hilarion di Volokolamsk, presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne e il capo del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, il cardinale Kurt Koch

Per prima cosa il comunicato diffuso da Mosca spiega che il patriarca Kirill ha manifestato «soddisfazione per la possibilità di organizzare un colloquio. Inoltre, ha avuto luogo una discussione dettagliata della situazione sul suolo ucraino. Particolare attenzione è stata rivolta agli aspetti umanitari dell'attuale crisi e alle azioni della Chiesa ortodossa russa e della Chiesa cattolica romana per superarne le conseguenze».

Infine le parti hanno sottolineato «l'eccezionale importanza del processo negoziale in corso, esprimendo la loro speranza per il raggiungimento al più presto di una pace giusta. Papa Francesco e il patriarca Kirill hanno discusso anche di alcune questioni attuali della cooperazione bilaterale».

Al momento, però non è dato sapere cosa intenda il patriarcato di Mosca sul concetto di pace giusta, visto che solo ieri l'altro era nella basilica di San Salvatore a Mosca a benedire un generale e incoraggiare i soldati a fare presto per una rapida vittoria.