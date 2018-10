Vaticano annuncia: la Cina ha autorizzato due vescovi a partecipare al sinodo sui giovani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano – Per la prima volta la Cina ha dato il permesso a due vescovi cinesi di partecipare ad un sinodo. Lo ha annunciato il Vaticano alla vigilia dell'apertura dell'assemblea dedicata alla vita dei giovani, un appuntamento che stavolta avrà anche potere deliberativo. Al Sinodo parteciperanno 267 Padri sinodali, tra cardinali, vescovi, patriarchi, religiosi. Ma ci saranno anche 23 esperti e, tra gli uditori, 34 giovani tra i 18 e i 29 anni. Papa Francesco in vista dell'avvio dei lavori ha pubblicato una «Istruzione» che va ad integrare il testo della Costituzione Episcopalis communio presentata il 18 settembre.Tra i punti è indicato il potere del Papa di «ratificare ed eventualmente promulgare il Documento finale quando, in casi determinati, abbia concesso al Sinodo potestà deliberativa». Si indicano poi le modalità per la composizione e le competenze dei vari organi. «Coloro che partecipano al Sinodo sono legati al segreto pontificio - si sottolinea tra le norme - per quanto riguarda i pareri e il voto dei singoli». Infine sul documento finale: «è approvato dai due terzi dei Padri Sinodali presenti alla votazione». Sui vescovi cinesi il cardinale Lorenzo Baldisseri spiega che «anche nel passato la Santa Sede aveva invitato vescovi della Cina continentale ma mai erano potuti venire. In questo caso saranno presenti».