Domenica 15 Gennaio 2023, 15:53

Città del Vaticano – L'impronta della mano destra di Papa Francesco finirà nella metropolitana di Bruxelles, dove l'artista Hamsi Boubeker sta preparando un'opera d'arte dedicata alla pace per una nuova stazione. Mani di speranza è il titolo del progetto al quale sta lavorando da tempo il noto artista. A raccogliere l'impronta della mano di Bergoglio è stato il vescovo Jean Kockerols, ausiliare dell'arcidiocesi di Mechelen-Bruxelles, che un mese fa è andato apposta in Vaticano e al termine della udienza a Santa Marta ha chiesto il permesso di tratteggiare la sagoma della mano del Papa. Prendendo pennarello e cartoncino ha disegnato il profilo della mano sotto gli occhi di un divertito pontefice. Hamsi, l'artista di origine algerina, ha spiegato che le mani che sta realizzando simboleggiano pace, amicizia, apertura e tolleranza. Nella stazione della metro la mano papale avrà una dimensione compresa tra i 30 e i 40 centimetri, inserita in pannelli alti 3 metri.