Processo Becciu, letta in aula mail del Papa che si scusa con il cardinale

Il processo in Vaticano per il Palazzo di Londra sta facendo affiorare vendette trasversali e risentimenti covati nel tempo, sulla scia del vecchio processo di Vatileaks 2, quando fu condannata dai magistrati (con pena sospesa) la pr Francesca Chaouqui, all'epoca membro della Cosea, l'organismo incaricato nel 2013 di fare ordine nelle finanze d'Oltretevere. E' in questo quadro che Chaouqui ha coltivato astio verso il cardinale Angelo Becciu, ritenendolo responsabile delle sue disgrazie personali anche se, in realtà, fu il Papa a negarle la grazia nel 2017. Non solo, diede anche disposizioni tassative affinché non mettesse più piede nel piccolo stato pontificio salvo poi ammetterla a sorpresa, cinque anni dopo, al termine di una udienza, ad un baciamano.

Era ignaro che questo gesto pastorale potesse avere certi risvolti sull'esito del processo in corso. In questo guazzabuglio di vicende correlate ieri pomeriggio è stata letta in aula, davanti al presidente Giuseppe Pignatone, una mail di scuse che Papa Francesco ha inviato a Becciu. «Caro Fratello, mi dispiace che questo gesto di saluto possa fare del male. Mi hanno domandato se la signora poteva venire con i suoi figli alla Udienza Generale ed avere un baciamano, e pensai che se le farà bene, che venga. Poi, le dico che ho quasi dimenticato la “avventura” di questa signora. Neppure so che è immischiata nel giudizio (non entro in quello). Le chiedo scusa e perdono se questo l’ha offesa. È solo colpa mia, anche dell’abitudine di dimenticare le cose brutte. Per favore mi perdoni se l’ho offesa».

Vaticano, servizi segreti e prelati: depositato l'elenco dei testimoni al processo per il Palazzo di Londra

La risposta del Papa faceva riferimento ad una mail in cui il cardinale – uno dei dieci imputati al processo - ricordava al Pontefice la sua reazione alla grazia: «Quando nel 2017 le presentai la domanda di grazia di detta signora per condonarle i pochi mesi che le mancavano all’estinzione della pena, Lei mi rispose, in un tono severo che mai Le avevo visto, in questi termini: La mia risposta è negativa e Lei non mi deve mai più menzionare questo nome. Inoltre rimane valido per sempre il divieto di farla entrare in Vaticano».

La lettera di Becciu prosegue: «In tali termini, come Sostituto, io risposi a nome Suo alla signora. Questa reagi pesantemente accusandomi di essere stato io ad oppormi alla grazia e minacciandomi vendetta crudele nei miei confronti”. La vendetta la sto pagando da due anni ed è sotto gli occhi del mondo intero. Con il baciamano io sono stato smentito pubblicamente e la signora acquisterà maggiore forza per continuare a demolirmi con tutti i satanici mezzi di cui e capace. Il fatto più grave é il seguente e si inserisce nel contesto del Processo penale in corso nei miei confronti. Con il gesto di ieri Lei, Santo Padre, ha rotto il tanto conclamato Suo impegno di neutralità nel Processo. Lei saprà che detta signora appare dagli atti giudiziari come una delle mie accusatici, ora ricevendola Lei ha manifestato solidarietà con essa e indiretto sostegno alle sue tesi accusatorie nei miei confronti. In termini processuali il Suo atto non sarà visto come promanante dal Papa ma dal Primo Magistrato dell'ordinamento giuridico dello Stato del Vaticano, e quindi come un'ingerenza nel Processo».

Al processo sul Palazzo di Londra la pr Chaouqui avrebbe ispirato Perlasca

Francesca Immacolata Chauqui davanti ai magistrati vaticani ha ripetuto di «informare regolarmente il Pontefice» e che sta collaborando con lui per fare affiorare la truffa ai danni del Vaticano. Ha depositato libri e materiale audio registrato da Perlasca, ha ripetuto che «era stato Becciu a convincere il Papa» del suo arresto, che nel 2018 ricevette una chiamata di Francesco. «Fino a quel giorno io non avevo nulla, nemmeno un lavoro. Inizio così a lavorare per capire cosa stava succedendo alle spalle del Papa». Il nome della Chaoqui è emerso dopo che il Promotore di Giustizia ha ricevuto prima di Natale sul suo telefonino 120 messaggi whatsapp tra la pr e Genoveffa Ciferri, amica del testimone numero uno, il prelato Alberto Perlasca, già responsabile dell'ufficio finanze in Segreteria di Stato. Una donna che in passato ha lavorato per il Dis e ha sempre difeso Perlasca ritenendolo debole. Ciferri e Chaouqui indirizzarono Perlasca a collaborare e a far registrare i podcast al sacerdote che poi sono serviti a redigere il memoriale sul quale è stato imbastito tutto il processo sul palazzo di Londra. La versione fornita ai magistrati di Chaouqui però non coincide sempre con quella della Ciferri, poiché quest'ultima ritiene di essere stata raggirata da Chaouqui visto che quest'ultima avrebbe “millantato” facendole credere che dietro di lei c'erano i gendarmi e i magistrati.

Vaticano, Chaouqui 'oggi il gran giorno, racconterò potere occulto alle spalle papa' - Video

Alcuni avvocati hanno energicamente manifestato disappunto al presidente del tribunale perché il processo sta ormai assumendo contorni grotteschi. «E' diventata una buffonata». La chiave di tante risposte è contenuta nei 120 messaggi tutti omissati e non disponibili nella loro interezza. Ciferri però ha riferito che per evitare che si possano perdere o possano essere danneggiati ha provveduto a depositarli presso un notaio di Rieti.

Nel dibattimento non sono mancati aspetti surreali come la presenza di personaggi che gravitano in Vaticano che si occupano di Ufo, altri che vogliono commerciare in Russia reliquie di San Nicola, oppure l'escamotage che viene individuato per fare indurre Perlasca a parlare ai magistrati: un vecchio e anziano magistrato capace di suggerire le mosse a Perlasca e che poi sarebbe dovuto morire di Covid.