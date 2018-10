L'abbraccio del Papa con il Grande Imam del Cairo a Santa Marta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano – Il Grande Imam di Al Azhar ha incontrato Papa Francesco per la quarta volta. Di ritorno da Bologna dove ha partecipato ad un evento inter-religioso organizzato da Sant’Egidio, l’Imam ha fatto tappa a Roma e, prima di riprendere l’aereo per tornare al Cairo, è andato a salutare il pontefice. Il colloquio è avvenuto a Santa Marta e si è concluso con un abbraccio fraterno. I rapporti del Vaticano con la più grande autorità sunnita, dopo il gelo degli anni passati, sono più che buoni.Lo stesso cardinale Raphael Sako, di Bagdad, durante i lavori del Sinodo ha riferito di come i gesti di vicinanza di Papa Francesco nei confronti del Grande Imam sunnita facciano presa sui giovani musulmani, evocando rispetto verso i cristiani e aiutando a non inasprire un clima piuttosto teso.Ufficialmente interrotti nel 2011, a seguito delle parole di condanna al terrorismo di Benedetto XVI che suonarono come una inaccettabile ingerenza, i rapporti con l’Imam si sono rasserenati solo con l’elezione di Papa Francesco. Nel febbraio 2016 una delegazione del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso si è recato al Cairo, per aprire la strada del dialogo.