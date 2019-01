Il Papa va negli Emirati Arabi «modello di coesistenza e fraternità»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano - «Salam Alaikum». Papa Francesco ha inviato un messaggio video al popolo degli Emirati Arabi, che visiterà domenica durante il suo viaggio per cementare i rapporti con l'Islam sunnita. Le sette monarchie del Golfo le definisce un «modello di coesistenza e fraternità umana, un ponte tra civiltà e culture». Nel messaggio il Papa ha ringraziato lo sceicco Mohamed bin Zayed, il principe ereditario di Abu Dhabi per averlo invitato al summit tra le religioni al quale parteciperà il «caro fratello» Al Tayyeb, l'imam dell'università del Cairo Al Azhar, massimo centro sunnita, abbondantemente finanziato dagli Emirati Arabi. La fede in Dio «unisce e non divide, avvicina pur nella distinzione, allontana dall’ostilità e dall’avversione» ha detto Papa Francesco nel messaggio. Il viaggio sarà l’occasione per scrivere «una nuova pagina della storia delle relazioni tra le religioni. Siamo fratelli pur essendo differenti».