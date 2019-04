Papa Francesco, chi discrimina i gay non ha un cuore umano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi scarta i gay, chi li discrimina, li prende in giro, li ghettizza «non ha cuore umano». Papa Francesco parlando con l'attore britannico Stephen K. Amos, che gli confidava di non sentirsi accettato dalla Chiesa come omosessuale, è tornato a spezzare una lancia a favore della inclusione in ambito religioso delle proprie tendenze sessuali. Dopo la famosa frase «chi sono io per giudicare un gay», anche questo intervento del Papa (che è stato riferito dallo stesso attore britannico ricevuto in Vaticano nei giorni scorsi), non mancherà di fare riflettere.Il Papa ha ripetuto all'attore che le proprie tendenze non tolgono «la dignità come persona» e che chi «preferisce scegliere o scartare la gente per l'aggettivo omosessuale, è gente che non ha un cuore umano».Alcune scente del'incontro a Casa Santa Marta sono state mostrate dalla Bbc. Stephen K. Amos, racconta al Papa che come uomo gay non si è sentito accettato nel corso di un pellegrinaggio. Da questa confessione la frase del Papa. Chi discrimina i gay non ha cuore.