Papa Francesco influenzato, anche oggi niente appuntamenti ma ha celebrato messa a Santa Marta

Città del Vaticano - Papa Francesco ha annullato anche per oggi tutte le udienze che aveva in programma anche se ha celebrato come sempre la messa mattutina nella cappella di Santa Marta. Ieri aveva rinunciato ad andare a San Giovanni in Laterano per la celebrazione e i riti del primo giorno di quaresima, che comprendevano anche le confessioni ad alcuni sacerdoti. Stamattina l'annuncio che la lieve indisposizione che lo ha colpito lo ha costretto a dare forfait e restare a Santa Marta per rimettersi di nuovo in forze. «Gli incontri in agenda a Casa Santa Marta proseguono regolarmente» ha detto la sala stampa vaticana.

Già ieri il Papa non aveva partecipato alla Liturgia penitenziale nella Basilica di San Giovanni con il clero della diocesi di Roma, lasciando che il suo discorso fosse letto dal cardinale vicario Angelo De Donatis. All'origine di questo cambiamento di agenda un lieve raffreddore.

Papa Francesco è indisposto, salta il rito al Laterano ma fa udienze a Santa Marta

© RIPRODUZIONE RISERVATA