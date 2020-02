Alla messa del Papa si prega per il Coronavirus: siano prese misure efficaci e solidali

Bari - Alla messa di Papa Francesco a Bari, tra i vescovi del Mediterraneo e alla presensa del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e Michele Emiliano, presidente della regione Puglia, si prega perchè il contagio del corona virus non cancelli la solidarietà e venga affrontato con misure efficaci. Il tema della epidemia che sta paralizzando il nord Italia viene affrontato durante la preghiera dei fedeli. Tra i quarantamila fedeli in piazza non ci sono mascherine e non sono state prese particolari misure. Lo stesso Papa Francesco prima di arrivare nella zona della messa, sul piazzale della basilica di San Nicola si è fermato a salutare, stringere mani, abbracciare bambini, accarezzare anziani, senzal alcun filtro tra sè e la gente assiepata dietro le transenne.

Durante il segno della pace i fedeli in piazza si sono scambiati normalmente il gesto di comunione fraterna, mentre sul'altare i vescovi si sono avvicinati all'altare dove era il Papa per abbracciarsi e stringersi le mani.

