Francesco all'udienza commemora Wojtyla, 41 anni fa veniva eletto Papa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano - Papa Francesco ricorda la figura di Papa Wojtyla nel giorno in cui, 41 anni fa, fu eletto nel conclave del 1978. L'anno prossimo si celebrerà il centenario della sua nascita. L'occasione per parlare del pontefice polacco è stata l'udienza generale di oggi: «Cari fratelli e sorelle, oggi commemoriamo l'elezione del cardinale Karol Wojtyla alla Sede di Pietro. Ringraziamo il Signore per ogni bene che si è compiuto nella Chiesa, nel mondo e nei cuori umani attraverso le parole di Giovanni Paolo II , le sue opere e la sua santità. Ricordiamoci che il suo appello ad aprire i cuori a Cristo è sempre attuale».La città di Roma anticiperà le celebrazioni del centenario della nascita di San Giovanni Paolo II con un convegno al quale parteciperà anche la sindaca Virginia Raggi nella sala della protomoteca, in Campidoglio, il 30 ottobre prossimo.