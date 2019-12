Natale, il Papa torna a raccomandarsi di fare il presepe oltre che l'albero

Città del Vaticano - Fate il presepe e non solo l'albero di Natale.

La raccomandazione arriva dal Papa che ricorda l'importanza di questa tradizione. «Pochi giorni fa sono stato a Greccio a visitare il luogo dove San Francesco fece il primo presepe. Da lì ho pubblicato una Lettera proprio sul presepe, che è un segno semplice e mirabile della nostra fede e non va perduto, anzi, è bello che sia tramandato, dai genitori ai figli, dai nonni ai nipoti».

Francesco aggiunge che si tratta di «una maniera genuina di comunicare il Vangelo, in un mondo che a volte sembra avere paura di ricordare che cos'è veramente il Natale, e cancella i segni cristiani per mantenere solo quelli di un immaginario banale, commerciale». Francesco è tornato sull'argomento, dopo l'appello mondiale fatto domenica dal santuario sulle montagne del reatino, davanti alla delegazione proveniente dal Trentino e dal Veneto per il dono dell'albero di Natale e del Presepio allestiti in Piazza San Pietro.

