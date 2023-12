Argentina, Milei svaluta il peso del 50%. Annunciati tagli: «I prossimi mesi saranno peggiori»

Il ministro dell'Economia dell' Argentina, Luis Caputo, ha annunciato una svalutazione del peso del 50% rispetto al dollaro e ha confermato una serie di tagli alla spesa con l'obiettivo di riordinare la macroeconomia. «Porteremo il tipo di cambio ufficiale a 800 pesos per dollaro (dagli attuali 400) affinché il settore produttivo abbia un incentivo adeguato per aumentare la produzione», ha affermato il ministro.

I tagli

Il ministro Caputo ha quindi confermato che lo Stato non convocherà più gare d'appalto per opere di infrastruttura e che gli appalti già assegnati ma le cui opere non hanno preso il via, pure verranno annullati. «Le opere di infrastruttura le faranno i privati», ha affermato.

Parallelamente il governo ha annunciato la soppressione dell'attuale sistema di autorizzazione delle importazioni e la sostituzione con un sistema aperto basato su dati statistici. «Tutti potranno importare», ha detto il ministro. Caputo ha quindi avvertito la cittadinanza sul fatto che in termini di inflazione «i prossimi mesi saranno peggiori» annunciando l'unica misura di sostegno sociale prevista dal pacchetto: l'aumento del 100% dell'assegno universale sui figli e di un 50% della tessera alimentare.

L’Fmi approva

Commentando al volo le mosse del governo Milei il Fondo monetario internazionale ha sottolineato di «accogliere con favore le misure annunciate oggi» parlando di «azioni coraggiose che mirano a migliorare significativamente le finanze pubbliche in modo da proteggere i più vulnerabili e rafforzare il regime dei cambi. La loro decisiva attuazione contribuirà a stabilizzare l'economia e a gettare le basi per una crescita più sostenibile e guidata dal settore privato». Dopo «i gravi insuccessi politici degli ultimi mesi, questo nuovo pacchetto fornisce una buona base per ulteriori discussioni volte a riportare sulla strada giusta l'attuale programma sostenuto dal Fondo» conclude la nota dell'Fmi.