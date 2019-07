Emanuela Orlandi, domani l'apertura delle tombe al cimitero del Vaticano. Subito l'esame sulle ossa

Il mistero di Emanuela Orlandi avrà una risposta definitiva e ufficiale domani quando verranno aperte le due tombe nel cimitero Teutonico come disposto dall'ufficio del Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano. Alle operazioni assisterà anche la famiglia di Emanuela Orlandi che in un'istanza aveva chiesto proprio l'apertura della 'Tomba dell'Angelò nel piccolo cimitero dello Stato Vaticano.

Emanuela Orlandi, due sepolcri da aprire per cercarla: sì a sorpresa del Vaticano



«Aprendo queste due tombe il Vaticano ammette la possibilità, tutta da verificare - dice all'AdnKronos il fratello di Emanuela, Pietro Orlandi - che ci possano essere responsabilità interne. Un cambio di posizione - sottolinea - si ammette una possibilità finora sempre negata. Finalmente dopo 36 anni c'è una collaborazione concreta e giusta che io apprezzo tantissimo». Gli accertamenti riguarderanno la «Tomba dell'Angelo» in cui è sepolta la principessa Sophie von Hohenlohe, morta nel 1836, e quella vicina in cui è sepolta la principessa Carlotta Federica di Meclemburgo.



Il primo esame, dopo l'apertura delle due tombe nel Cimitero Teutonico in Vaticano, sarà quello morfologico delle ossa ma, a prescindere da esso, «l'esame del Dna verrà fatto in ogni caso per raggiungere delle certezze e per escludere in maniera definitiva e categorica che nelle due tombe ci sia qualche reperto attribuibile alla povera Emanuela» Orlandi. Lo dice in un'intervista ad Andrea Tornielli, direttore editoriale dei media vaticani, Giovanni Arcudi, Professore di Medicina legale all'Università Tor Vergata, incaricato dalla magistratura vaticana di esaminare i reperti e prelevare i campioni per l'esame del dna. «I tempi di estrazione del Dna - spiega Arcudi - variano notevolmente, in qualsiasi laboratorio del mondo avvengano, a seconda dello stato di conservazione dei resti scheletrici. Possono variare, possono essere necessari 20 giorni, 30 giorni, e possono essere anche 60 perché talvolta bisogna ripetere l'esame. Tenendo presente che per l'identificazione noi abbiamo bisogno dell'estrazione del Dna 'nuclearè, che subisce delle degenerazioni, delle variazioni importanti a seguito degli eventi atmosferici. Il Dna mitocondriale possiamo estrarlo più facilmente, ma quello non ci consente di fare analisi di comparazione o di fare il profilo genetico», spiega il professore di medicina legale.

Ultimo aggiornamento: 16:51

